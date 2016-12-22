Прокуратура заявила о гибели устроившего взрыв в Брюсселе мужчины

Мужчина, который совершил небольшой взрыв на центральном вокзале в Брюсселе, умер. Об этом сообщает издание VRT deredactie со ссылкой на представителя федеральной прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь полиции города в разговоре с изданием сообщал, что военные выстрелили из табельного оружия в мужчину, который привел в действие взрывное устройство. Эту же информацию подтвердили в МИД Бельгии.

Представитель федеральной прокуратуры отметил, что в течение нескольких часов о состоянии мужчины информации не было.

Инцидент квалифицирован как теракт, добавил он.

Взрыв на центральном вокзале в столице Бельгии произошел в ночь на 21 июня. Полиция эвакуировала людей, которые находились на вокзале и центральной площади Брюсселя.

Издание HLN со ссылкой на источники сообщало, что на вокзале взорвалась тележка. По словам очевидцев, перед взрывом неизвестный мужчина выкрикнул «Аллах Акбар».

В результате случившегося никто, кроме организатора взрыва, не пострадал.













