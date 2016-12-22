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Трамп заявил о «большой вовлеченности» США в дела Украины
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Трамп заявил о «большой вовлеченности» США в дела Украины
Украинский кризис, 01:26
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Трамп заявил о «большой вовлеченности» США в дела Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил о «большой вовлеченности» США в дела Украины. Об этом он сказал на встрече с украинским президентом Петром Порошенко в Вашингтоне, сообщается на сайте Белого дома.

Украинский лидер, в свою очередь, выразил уверенность в том, что сотрудничество Киева и Вашингтона «принесет мир на Украину и поддержит территориальную целостность и суверенитет» страны.

Встреча Дональда Трампа с Петром Порошенко состоялась 20 июня после того, как США ввели новые санкции в отношении России. Украинский президент по итогам переговоров отметил, что доволен результатами встречи и «благодарен партнерам за поддержку Украины».

В ходе переговоров стороны обсудили мирное разрешение конфликта в Донбассе, а также борьбу с коррупцией и реформы на Украине.

США ввели новые санкции в против российских компаний и граждан и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик 20 июня. В санкционный список попали 38 компаний и физических лиц. Этот шаг власти США объяснили намерением противостоять «попыткам обойти» ранее введенные санкции.

Также решение ввести санкции «согласуется с обязательством США искать дипломатические пути разрешения кризиса на Украине и содействовать возвращению Крыма в состав Украины», пояснили в Минфине США.

 


 


 

Теги: Украина , США , Петр Порошенко , Дональд Трамп
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