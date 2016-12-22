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Лавров сравнил критику в адрес России с разговорами «бабушек на лавочке»
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Лавров сравнил критику в адрес России с разговорами «бабушек на лавочке»
Война санкций, 23:33
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Лавров сравнил критику в адрес России с разговорами «бабушек на лавочке»

Министр иностранных дел Сергей Лавров сравнил обвинения США в адрес России в том, что российские хакеры взломали сервера информационного агентства Катара с историями «бабушек на лавочке». Об этом он сказал по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Москве, передает корреспондент РБК.

«Новые санкции принимаются на ровном месте, ситуацию в отношениях с США не улучшают», — заявил Лавров. «Не могу ничего высказать, кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег», — подчеркнул он.

«Что бы ни происходило, тут же пытаются свалить на нас: что эскалация на Украине, что применение химического оружия в Сирии», — считает глава российского МИД. В качестве примера он также привел изоляцию Катара арабскими странами. «Опять говорили про русских хакеров», — подчеркнул Лавров.

«У нас самих в России так нередко: идешь с работы домой, а у подъезда бабушки на лавочке. Так что к такому мы привыкли», — заключил министр.

Новые санкции в отношении российских компаний и граждан, а также самопровозглашенных Луганской и Донецкой республик США ввели 20 мая.

Теги: США , Санкции , Сергей Лавров
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