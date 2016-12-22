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Лавров заявил о «нездоровых тенденциях» в исламе
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Лавров заявил о «нездоровых тенденциях» в исламе
Политика, 21:50
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Лавров призвал нейтрализовать «нездоровые тенденции» в исламе

«Нездоровые тенденции» внутри ислама, которые сильно проявились в Сирии, должны быть «нейтрализованы». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом в Москве, передает корреспондент РБК.

«И тут нам нужно единство и с другими странами, и с арабскими государствами, чтобы побороть это зло», — отметил российский министр иностранных дел.

Также он заявил, что Россия и Франция готовы запустить механизмы двустороннего сотрудничества, которые были заморожены последние четыре года.«Отметили позитивную динамику в товарообороте после недавнего обвала торговли», — добавил российский министр.

Лавров добавил, что Франция и Россия подтвердили совпадение позиций по Украине, а именно «выполнение Минского соглашения, и что «альтернативы этому документу нет». «Россия считает, что для успеха договоренностей нужно наличие доброй воли в Киеве», — сказал российский министр.

Глава российского МИД заключил, что его беседа с Ле Дрианом «была продуктивной». Он отметил, что французский министр пригласил его « в удобное время посетить Париж».

О том, что Ле Дриан собирается 20 июня провести переговоры с Лавровым, сообщалось 14 июня. По словам замглавы министра иностранных дел России Алексея Мешкова, глава французского МИД планировал обсудить со своим российских коллегой двусторонние отношения Москвы и Парижа, а также международную проблематику, в том числе конфликт на Украине и в Сирии.

Теги: Ислам , конфликт в Сирии , Религия
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