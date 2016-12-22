СМИ узнали о присяге ИГ напавшего на полицию на Елисейских полях

Мужчина, который накануне протаранил полицейский грузовик на Елисейских полях в Париже, оставил предсмертную записку с присягой на верность «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация, ИГ). Об этом передает Reuters со ссылкой источники в полиции Франции и французских чиновников.

По данным источников, 31-летний мужчина отправил записку своему шурину (брату жены). Следователи нашли записку во время обыска в квартире террориста.

В ней мужчина признался, что долгое время «вел двойную игру» и тренировался в одном из стрелковых клубов. Он использовал это «как прикрытие», чтобы собрать арсенал оружия, которое хотел использовать для теракта. Следователи нашли его во время обысков.

Как заявил французский премьер Эдуар Филипп телеканалу BFM, нападавший получил разрешение на ношение оружия перед тем, как попал в поле зрения местных спецслужб в качестве потенциальной «боевой угрозы». По словам премьера, ранее не было оснований отозвать у него это разрешение.

Филипп считает «вполне возможным», что лицензия на ношение оружия была активной, когда злоумышленник уже попал под наблюдение полиции. Эту информацию подтвердили три источника, близкие к следствию.

Мужчина был известен спецслужбам Франции как исламист, представлявший потенциальную угрозу госбезопасности страны, и получил так называемый статус «fiche S», заявили телеканалу два источника в полиции. Имеющие такой статус лица находятся под наблюдением спецслужб.

В понедельник, 19 июня, в Париже на Елисейских полях автомобиль ​намеренно протаранил полицейский фургон. Нападавший погиб, сотрудники полиции не пострадали. В машине нападавшего обнаружили штурмовую винтовку, два пистолета, боеприпасы и два газовых баллона, а также автомат Калашникова.