Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,86 59,38 EUR Нал. 66,79 66,12 USD Бирж. 59,55 +1,11 EUR Бирж. 66,27 +1,09 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1855,71 +0,32% РТС 981,03 -1,73% Brent 45,99 -1,75% DJIA 21507,43 -0,10% Nasdaq 6203,80 -0,56% FTSE 7472,71 -0,68%
СМИ узнали о присяге ИГ напавшего на полицию на Елисейских полях
Лента новостей
СМИ узнали о задержании менеджера «Аэрофлота» в Москве 21:40, Бизнес Международная коалиция сообщила об уничтожении «великого муфтия» ИГ 21:31, Политика ​Минюст Украины заявил о намерении взыскать штраф с «Газпрома» за рубежом 21:29, Политика Почему рубль начал слабеть 21:24, Экономика Иностранные инвесторы выкупили большую часть евробондов России на $3 млрд 21:21, Финансы Путин счел «простым и свободным» протест в России в сравнении с Западом 21:10, Политика WADA частично приостановило работу антидопинговой лаборатории в США 21:09, Спорт Коалиция заявила о предупреждении России об ответе за враждебные действия 20:55, Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали санкции США 20:48, Политика СМИ сообщили о переходе в «Зенит» футболиста сборной России 20:35, Спорт «Я молю о прощении»: что случилось с американским студентом в КНДР 20:34, Политика Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой 20:15, Политика МИД пообещал ответить на новые санкционные меры США 20:02, Политика «Зенит» предложил зарплату в €5 млн футболисту «Ромы» 19:59, Спорт «Татнефть» объяснила просьбу изъять за долги здание посольства Украины 19:58, Деньги Банки для миллионеров: где хранить деньги состоятельным россиянам 19:51, Деньги Показанное Путиным видео об атаке ВКС России назвали съемкой военных США 19:50, Политика  «Газпром» вложит 100 млрд руб. в газификацию Киргизии 19:41, Экономика Путин попросил Сечина направить 50% прибыли «Роснефти» на дивиденды 19:39, Бизнес Фонд черного дня: почему Минфин хочет объединить бюджетные заначки 19:18, Мнение Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мыльников 19:17, Спорт Skytrax назвала 100 лучших авиакомпаний мира 19:04, Общество Трамп встретился с Порошенко сразу после ввода новых санкций США 19:00, Политика Мосгорсуд признал законным лишение Багдасарян водительских прав 18:56, Общество Хирург назвал себя «гонцом генералиссимуса» в ответ на новые санкции США 18:47, Политика Министр экономики Крыма ответил на введенные против него санкции США 18:35, Политика Украина призвала США ввести санкции против участников «Северного потока» 18:21, Политика МЧС привлекло беспилотники к поиску пропавших на Ладожском озере детей 18:15, Общество
СМИ узнали о присяге ИГ напавшего на полицию на Елисейских полях
Общество, 21:56
0
СМИ узнали о присяге ИГ напавшего на полицию на Елисейских полях

Мужчина, который накануне протаранил полицейский грузовик на Елисейских полях в Париже, оставил предсмертную записку с присягой на верность «Исламскому государству» (запрещенная в России террористическая организация, ИГ). Об этом передает Reuters со ссылкой источники в полиции Франции и французских чиновников.

По данным источников, 31-летний мужчина отправил записку своему шурину (брату жены). Следователи нашли записку во время обыска в квартире террориста.

В ней мужчина признался, что долгое время «вел двойную игру» и тренировался в одном из стрелковых клубов. Он использовал это «как прикрытие», чтобы собрать арсенал оружия, которое хотел использовать для теракта. Следователи нашли его во время обысков.

Как заявил французский премьер Эдуар Филипп телеканалу BFM, нападавший получил разрешение на ношение оружия перед тем, как попал в поле зрения местных спецслужб в качестве потенциальной «боевой угрозы». По словам премьера, ранее не было оснований отозвать у него это разрешение.

Филипп считает «вполне возможным», что лицензия на ношение оружия была активной, когда злоумышленник уже попал под наблюдение полиции. Эту информацию подтвердили три источника, близкие к следствию.

Мужчина был известен спецслужбам Франции как исламист, представлявший потенциальную угрозу госбезопасности страны, и получил так называемый статус «fiche S», заявили телеканалу два источника в полиции. Имеющие такой статус лица находятся под наблюдением спецслужб.

В понедельник, 19 июня, в Париже на Елисейских полях автомобиль ​намеренно протаранил полицейский фургон. Нападавший погиб, сотрудники полиции не пострадали. В машине нападавшего обнаружили штурмовую винтовку, два пистолета, боеприпасы и два газовых баллона, а также автомат Калашникова.

Теги: террористы , Париж , "Исламское государство" , нападение на полицейских , Елисейские Поля ...
Главное
Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой Политика
Материалы по теме
Автомобиль намеренно врезался в фургон полиции на Елисейских Полях Общество
Полиция начала спецоперацию в районе Елисейских полей Общество
Мужчина с молотком напал на полицейских у собора Парижской Богоматери Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку