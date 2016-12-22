В ДНР и ЛНР прокомментировали санкции США

Введение санкций означает признание США госбанка Луганской народной республики (ЛНР) как «самостоятельного субъекта», заявил РБК полпред ЛНР Владислав Дейнего.

Под новые санкции США попали банки, расположенные на территории ЛНР и ДНР, в частности — Государственный банк ЛНР, Центральный банк ДНР.

«Санкции в отношении банка ЛНР меня радуют. То есть США официально признают такой субъект, как госбанк — юридическое лицо, и пытаются противодействовать его функционированию», — сказал в разговоре с РБК Дейнего. Он выразил удивление введением санкций по отношению к субъекту, с которым у США нет отношений. «США могут ввести санкции по отношению к лунному свету? Это примерно такой же уровень», — добавил Дейнего.



Полпред ДНР Денис Пушилин назвал санкции в отношении республики «пережитком». «Механизм не позволил регулировать ни один конфликт, а только ухудшает ситуацию. Данные санкции, как и прошлые, в отношении республики и граждан ДНР никак не повлияют на внутреннюю ситуацию», — сказал Пушилин. По его словам, это никак не отразится «на внешней ситуации». «Так как мы априори пока не признаны и находимся под всевозможными санкциями. Поэтому, что пытаются ухудшить? Не совсем понятна логика авторов санкций», — сказал он.

Санкции введены также против российских компаний и граждан, в частности — частной военной компании «Вагнер», фирм бизнесмена Евгения Пригожина и ИФД «КапиталЪ». Полный список санкций опубликован на официальном сайте американского Минфина.