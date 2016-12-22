Коалиция заявила о предупреждении России об ответе за враждебные действия

Международная коалиция заявила о том, что предупреждала все воюющие в Сирии стороны, а также Россию через канал связи о том, что враждебное поведение проправительственных сил в Сирии не останется без ответа. Об этом сообщается в заявлении коалиции, опубликованном на ее сайте. Заявление было опубликовано, после того как ВВС США сбили беспилотник сирийской армии.

«Коалиция публично и ясно дала понять всем сторонам, а также по линии связи с российскими вооруженными силами, что она не потерпит демонстрацию враждебных намерений и действий просирийских сил в отношении коалиции и ее союзников», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что присутствие коалиционных сил в Сирийской Арабской Республике направлено против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), и коалиция «не хочет бороться с сирийским режимом, русскими или правительственными войсками». «Коалиция не будет сомневаться и будет защищать себя и силы союзников от любых угроз», — говорится в заявлении.



Во вторник, 20 июня, истребитель ВВС США F-15E сбил беспилотник сирийской армии. Инцидент произошел около населенного пункта Ат-Танф на границе Сирии и Ирака. Как заявили в международной коалиции, сбитый дрон был модели Shahed 129 иранского производства. По данным военных, он был сбит, потому что «представлял угрозу».



Иранский беспилотник Shahed 129 был создан в 2012 году. Дрон способен нести бомбы и ракеты и может находиться в воздухе до 24 часов.