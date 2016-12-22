Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,86 59,38 EUR Нал. 66,79 66,12 USD Бирж. 59,55 +1,11 EUR Бирж. 66,27 +1,09 USD ЦБ. 58,58 +0,62 EUR ЦБ. 65,32 +0,46 EUR/USD 1,11 -0,00 ММВБ 1855,71 +0,32% РТС 981,03 -1,73% Brent 45,99 -1,75% DJIA 21506,84 -0,10% Nasdaq 6202,83 -0,58% FTSE 7472,71 -0,68%
Коалиция заявила о предупреждении России об ответе за враждебные действия
Лента новостей
СМИ узнали о задержании менеджера «Аэрофлота» в Москве 21:40, Бизнес Международная коалиция сообщила об уничтожении «великого муфтия» ИГ 21:31, Политика ​Минюст Украины заявил о намерении взыскать штраф с «Газпрома» за рубежом 21:29, Политика Почему рубль начал слабеть 21:24, Экономика Иностранные инвесторы выкупили большую часть евробондов России на $3 млрд 21:21, Финансы Путин счел «простым и свободным» протест в России в сравнении с Западом 21:10, Политика WADA частично приостановило работу антидопинговой лаборатории в США 21:09, Спорт Коалиция заявила о предупреждении России об ответе за враждебные действия 20:55, Политика В ДНР и ЛНР прокомментировали санкции США 20:48, Политика СМИ сообщили о переходе в «Зенит» футболиста сборной России 20:35, Спорт «Я молю о прощении»: что случилось с американским студентом в КНДР 20:34, Политика Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой 20:15, Политика МИД пообещал ответить на новые санкционные меры США 20:02, Политика «Зенит» предложил зарплату в €5 млн футболисту «Ромы» 19:59, Спорт «Татнефть» объяснила просьбу изъять за долги здание посольства Украины 19:58, Деньги Банки для миллионеров: где хранить деньги состоятельным россиянам 19:51, Деньги Показанное Путиным видео об атаке ВКС России назвали съемкой военных США 19:50, Политика  «Газпром» вложит 100 млрд руб. в газификацию Киргизии 19:41, Экономика Путин попросил Сечина направить 50% прибыли «Роснефти» на дивиденды 19:39, Бизнес Фонд черного дня: почему Минфин хочет объединить бюджетные заначки 19:18, Мнение Умер олимпийский чемпион по хоккею Сергей Мыльников 19:17, Спорт Skytrax назвала 100 лучших авиакомпаний мира 19:04, Общество Трамп встретился с Порошенко сразу после ввода новых санкций США 19:00, Политика Мосгорсуд признал законным лишение Багдасарян водительских прав 18:56, Общество Хирург назвал себя «гонцом генералиссимуса» в ответ на новые санкции США 18:47, Политика Министр экономики Крыма ответил на введенные против него санкции США 18:35, Политика Украина призвала США ввести санкции против участников «Северного потока» 18:21, Политика МЧС привлекло беспилотники к поиску пропавших на Ладожском озере детей 18:15, Общество
Коалиция заявила о предупреждении России об ответе за враждебные действия
Операция в Сирии, 20:55
0
Коалиция заявила о предупреждении России об ответе за враждебные действия

Международная коалиция заявила о том, что предупреждала все воюющие в Сирии стороны, а также Россию через канал связи о том, что враждебное поведение проправительственных сил в Сирии не останется без ответа. Об этом сообщается в заявлении коалиции, опубликованном на ее сайте. Заявление было опубликовано, после того как ВВС США сбили беспилотник сирийской армии.

«Коалиция публично и ясно дала понять всем сторонам, а также по линии связи с российскими вооруженными силами, что она не потерпит демонстрацию враждебных намерений и действий просирийских сил в отношении коалиции и ее союзников», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что присутствие коалиционных сил в Сирийской Арабской Республике направлено против боевиков террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России), и коалиция «не хочет бороться с сирийским режимом, русскими или правительственными войсками». «Коалиция не будет сомневаться и будет защищать себя и силы союзников от любых угроз», — говорится в заявлении.

Во вторник, 20 июня, истребитель ВВС США F-15E сбил беспилотник сирийской армии. Инцидент произошел около населенного пункта Ат-Танф на границе Сирии и Ирака. Как заявили в международной коалиции, сбитый дрон был модели Shahed 129 иранского производства. По данным военных, он был сбит, потому что «представлял угрозу».

Иранский беспилотник Shahed 129 был создан в 2012 году. Дрон способен нести бомбы и ракеты и может находиться в воздухе до 24 часов.

Теги: американская коалиция , конфликт в Сирии , сирийский конфликт
Главное
Москва заявила о «провокационном развороте» самолетов США над Балтикой Политика
Материалы по теме
Международная коалиция сбила сирийский дрон Политика
В Кремле отказались комментировать столкновение США и России в Сирии Общество
Сирия обвинила международную коалицию в гибели 12 человек при авиаударе Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку