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​Минюст Украины заявил о намерении взыскать штраф с «Газпрома» за рубежом
Политика, 21:29
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​Минюст Украины заявил о намерении взыскать штраф с «Газпрома» за рубежом

Минюст Украины готовит запросы для взыскания за рубежом антимонопольного штрафа с ОАО «Газпром». Об этом заявил министр юстиции страны Павел Петренко на брифинге, передает агентство УНН.

По словам Петренко, в пользу государственного бюджета Украины взыскано порядка 80 млн грн дивидендов, которые должен был получить «Газпром» от компании ЧАО «Газтранзит». Также арестован пакет акций «Газпрома» в этой компании номинальной стоимостью 33,3 млн грн.

Министр юстиции на Украине пояснил, что после исчерпания «всех национальных инструментов» розыска активов на Украине страна будет использовать «международные инструменты правовой помощи» для исполнения этого решения в других странах. Он добавил, что у Украины​ есть 27 договоров о правовой помощи с другими государствами, среди которых страны — члены Евросоюза.

Государственная исполнительная служба Украины арестовала 100% уставного капитала украинской дочки ПАО «Газпрома» — ООО «Газпром сбыт Украина» в Киеве в рамках принудительного взыскания с «Газпрома» штрафа Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) в 172 млрд грн ($6,6 млрд по действующему курсу). Об этом говорится в постановлении суда от 9 июня, в котором Хозяйственный суд Киева отказал «Газпрому» в признании этого ареста незаконным, сообщает агентство «Украинские Новости».

ООО «Газпром сбыт Украина» является 100% «дочкой» российского «Газпрома». Компанию создали в рамках реализации соглашения между российской компанией и «Нафтогазом Украины» о развитии отношений в газовой сфере от 12 марта 2008 года для поставок природного газа украинским промышленным потребителям.

Уставный капитал «дочки» Газпрома составляет 1 млн грн.

Стокгольмский арбитражный суд 31 мая 2017 года отменил требование «бери или плати» (take-or-pay) «Газпрома» по контракту с «Нафтогазом» о поставке газа на Украину, полностью удовлетворив требование «Нафтогаза», заявляли в компании. Кроме того, арбитраж удовлетворил требования «Нафтогаза Украины» по поводу пересмотра цен на газ в контракте с «Газпромом» и отменил запрет на реэкспорт газа.

В пресс-службе «Газпрома» заявили, что принятое Стокгольмским арбитражем решение — промежуточное, окончательное решение суд может вынести не ранее чем в конце июня.

Теги: Украина , арест , Минюст Украины
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