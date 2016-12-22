«Татнефть» объяснила просьбу изъять за долги здание посольства Украины

Представитель «Татнефти» уточнила РБК, что она не просит обратить требование о взыскании с Украины долга в $144 млн на передачу компании одного из здании посольства Украины в столице. «Наличием у Украины здания с иммунитетом, наличие которого мы не оспариваем, мы доказываем наличие юрисдикции по рассмотрению нашего заявления у Арбитражного суда Москвы», — отметила она. По ее словам, компания «рассматривает все возможности по взысканию долга с Украины».

Юрист «Татнефти» также отметила, что пока не известно, на какое имущество обратят взыскание. «Пристав выяснит, можно ли обращать взыскание на здание или нет», — уточнила она.

О требовании «Татнефти» за долг в $144 млн передать ей особняк, который принадлежит посольству Украины в Москве, сообщало «РИА Новости».

Представитель Минюста Украины считает изъятие здания, где проживают сотрудники посольства и официальные делегации, невозможным, поскольку у него имеется дипломатический иммунитет.

Судья отложил предварительное заседание по иску «Татнефти» до 27 июня 2017 года, дав юристам время на изучение документов о недвижимости Украины в Москве.

В апреле 2017 года «Татнефть» подала ходатайство в Федеральный окружной суд округа Колумбия в США, требуя принудительно исполнить решение арбитража, согласно которому Киев должен выплатить компании $144 млн.

«Татнефть» начала арбитражное разбирательство в отношении Украины в 2008 году после лишения принадлежащего ей пакета акций в фирме «Укртатнафта» (УТН). Комиссия ООН в 2014 году, согласно праву международной торговли, поддержала иск «Татнефти». Она признала, что украинская сторона нарушила соглашение о поощрении и взаимозащите инвестиций и лишила «Татнефть» акционерной доли в Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) на Украине, говорится в сообщении.

Украина подала ходатайство об отмене решения арбитража, которое Апелляционный суд Парижа отклонил 29 ноября 2016 года.

Компанию «Укртатнафта» создали по указам президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Близким к «Татнефти» структурам принадлежали 18,296% акций «Укртатнафты». Минимущества Татарстана владело 28,7788% акций, а еще 8,6% акций владела сама «Татнефть».