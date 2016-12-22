«Газпром» вложит 100 млрд руб. в газификацию Киргизии

ПАО «Газпром» вложит в систему газораспределения Киргизии 100 млрд руб. в ближайшие годы. В результате уровень газификации страны должен возрасти с 22 до 60%. Об этом заявил президент России Владимир Путин после переговоров со своим киргизским коллегой Алмазбеком Атамбаевым, говорится в заявлении, которое опубликовано на сайте Кремля.

В документе отмечается, что значительный вклад в экономическое развитие Киргизии вносят работающие в России граждане этой страны. В 2016 году объем денежных переводов из России вырос почти на 20%, составив около $2 млрд, это составляет около трети от ВВП Киргизии.

По словам Путина, Россия регулярно и в основном безвозмездно помогает киргизской экономике. Российская сторона вложила $500 млн в капитал российско-киргизского фонда развития, который профинансировал 28 проектов в Киргизии, еще в районе 700 будет кредитовано через банки этой страны. Всего Россия выдала Киргизии кредитов на сумму $230 млн, а на поддержку госбюджета страны Россия каждый год выделяет $30 млн.

Президенты договорились также о списании киргизского долга перед Россией по предоставленным от 20 сентября 2012 года кредитам на сумму $240 млн. Они подписали декларацию о развитии военно-технического сотрудничества и об укреплении стратегического партнерства.

Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев провели неформальную встречу 19 июня. Президент Киргизии прибыл в Москву по приглашению российского лидера.