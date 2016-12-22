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Хирург назвал себя «гонцом генералиссимуса» в ответ на новые санкции США
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Хирург назвал себя «гонцом генералиссимуса» в ответ на новые санкции США
Политика, 18:47
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Хирург назвал себя «гонцом генералиссимуса» в ответ на новые санкции США

Александр Залдастанов (Хирург) прокомментировал РБК введение американских санкций против байк-центра «Ночных волков» в Москве. «Поздно опомнились, слишком поздно чухнулись. Уже генералиссимус прислал своего гонца. Считайте меня этим гонцом», — заявил Залдастанов.

В разговоре с РБК он выразил уверенность, что введение санкций «не способно повлиять ни на что [в России]».

Во вторник, 20 июня, США ввели новые антироссийские санкции против ряда физических и юридических лиц. В том числе ограничительные меры были введены против Байк-центра в Москве, который находится по адресу: Нижние Мневники, дом 110. По этому же адресу находятся ночной клуб Sexton, который является штаб-квартирой байкерского клуба «Ночные волки», и ассоциированный с ними холдинг охранных структур «Волк».

7 вопросов о новых санкциях США
Политика


В том числе в санкционный список попали ряд дочерних компаний «Транснефти» — «Черномортранснефть», «Гипротрубопровод», негосударственный пенсионный фонд «Транснефть» и ООО «Транснефть Финанс», банковские структуры, которые находятся на территории Крыма и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Также в черный список занесены 19 физических лиц, такие как глава ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, замминистра экономического развития России Сергей Назаров, министр экономического развития Крыма Андрей Мельников и другие.

Теги: Санкции , американские санкции , «Ночные волки»
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