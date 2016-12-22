Министр экономики Крыма ответил на введенные против него санкции США

Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявил в беседе с РБК, что его радует тот факт, что в Вашингтоне признали его вклад в развитие экономики Крыма.
«Я рад, что мой вклад в экономическое развитие Крыма был замечен», — сказал он.
Во вторник, 20 июня, США ввели новые санкции против ряда российских физических и юридических лиц. Ограничительные меры были введены, в том числе, против частной военной компании «Вагнер» и фирм бизнесмена Евгения Пригожина. Также под санкции попал глава «Вагнера» Дмитрий Уткин.
В субботу, 17 июня, президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что новые американские санкции против России усложнят двусторонние отношения и являются «вредными». Российский лидер отметил, что «чего бы ни было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит» Россию «в тупик». Путин отметил, что «публично» говорить об ответных санкциях преждевременно.