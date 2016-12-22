Мосгорсуд признал законным лишение Багдасарян водительских прав

Мосгорсуд оставил без изменения решение столичного Савеловского районного суда о пожизненном лишении водительских прав жительницы Москвы, получившей известность после гонок на Gelandewagen, Мары Багдасарян. Об этом сообщается в пресс-релизе, который опубликован на сайте столичной прокуратуры. Таким образом решение суда признано законным.

В марте Савеловский суд Москвы пожизненно лишил Багдасарян водительских прав, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Она указывала, что после одного из ДТП, в котором участвовала девушка, ей диагностировали эпилепсию, а с этим заболеванием нельзя управлять автомобилем.

Сама Багдасарян не присутствовала на заседании суда, ее интересы представляли отец и адвокат.​ Последний просил приобщить к материалам дела справку из Европейского медицинского центра в Москве, в которой говорится, что девушка здорова. Ее отец Эльмар Багдасарян заявил, что обжалует решение суда. «Я как отец знаю, чем болеет, а чем нет мой ребенок», — подчеркнул он (цитата по «РИА Новости»).

О подозрении на эпилепсию у Багдасарян стало известно 20 июня 2016 года. Прокурор тогда заявил, что Багдасарян, не сообщившей врачам о полученной в 2015 году черепно-мозговой травме, в больнице города Московский констатировали эпилепсию. Между тем, по мнению отца девушки, его дочь «совершенно здорова». Багдасарян уверял, что не был в курсе, что дочери поставили такой диагноз. «Я предоставлял бумаги о том, что у нее воспаление легких, и там внизу было мелко написано, что у нее подозрение на эпилепсию», — добавил он.

Ранее в отношении Мары Багдасарян возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа). В прокуратуре считают, что Багдасарян, которую наказали за многочисленные нарушения во время езды на автомобиле и приговорили к обязательным работам, купила поддельный лист о нетрудоспособности. Проверка выявила, что предъявленного документа поликлиника девушке не выдавала.



10 марта суд признал Багдасарян виновной в использовании поддельного документа и наказал ее исправительными работами сроком на год с удержанием 15% ее заработка в пользу государства.



На девушку было заведено 51 административное дело за неуплату штрафов за нарушение ПДД. В ноябре 2016 года она была осуждена на 155 часов обязательных работ за неуплату пяти штрафов.