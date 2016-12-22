Украина призвала США ввести санкции против участников «Северного потока»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев призвал сенат США ввести санкции против нефтяных компаний, которые принимают участие в проекте строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом украинский чиновник заявил в интервью газете The Wall Street Journal.



По его словам, новый газопровод противоречит интересам и Украины, и США. «Мы будем призывать расширить санкции как можно скорее против всех нефтяных компаний, которые потенциально будут задействованы в данном проекте», — сказал Коболев. Он подчеркнул, что газопровод, который позволит России поставлять газ в Европу, минуя Украину, является угрозой для Киева и Европейского союза.

По мнению главы «Нафтогаза», проект усилит «злоупотребление» «Газпромом» своей «доминирующей» позицией на рынке европейского газа. Также, отметил Коболев, ввод газопровода в строй может разобщить Европу и иметь негативные последствия для ЕС. «Любая независимая оценка покажет, что этот газопровод противоречит интересам США. Он против принципа солидарности Европы, — сказал глава «Нафтогаза». — Нет причин не использовать санкции протии него».

Во вторник, 20 июня, США ввели новые санкции против российских физических и юридических лиц. В санкционный список попали частная военная компания «Вагнер» и фирмы бизнесмена Евгения Пригожина. Также ограничительные меры были введены против дочерних компаний «Транснефти» — «Черномортранснефть», «Гипротрубопровод», негосударственного пенсионного фонда «Транснефть» и других. Персональные санкции были введены против предполагаемого главы «Вагнера» Дмитрия Уткина.



В середине июня сенат США одобрил законопроект, который предлагает расширить санкции против России. Под ограничительные меры могут попасть госкомпании, которые занимаются железнодорожным и судоходным транспортом. Также новые санкции могут быть введены против нефтегазовой отрасли России. Теперь законопроект должен быть одобрен палатой представителей, а затем его должен подписать президент.



В субботу, 17 июня, президент России Владимир Путин заявил, что новые американские санкции осложняют отношения Москвы и Вашингтона и являются «вредными». Российский лидер отметил, что никакие решения, которые приняты «за океаном», «не приведут Россию к тупику и коллапсу». Путин отметил также, что об ответных мерах Москвы на новые санкции говорить «преждевременно».

В середине июня ТАСС со ссылкой на заместителя председателя правления «Газпрома» Александра Медведева сообщал, что российская компания получила от своих зарубежных партнеров более миллиарда евро на строительство «Северного потока — 2». Медведев отметил, что финансирование проекта будет долевым.



Представитель «Газпрома» также рассказал, что швейцарская компания-оператор Nord Stream получила «все средства» на строительство «Северного потока — 2». Он отметил, что пять европейских энергетических компаний, участвующих в проекте, а именно Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall, успели профинансировать проект до того, как были введены санкции США против участия в нем западных компаний.



«Северный поток — 2» будет состоять из двух нитей газопровода протяженностью 1,2 тыс. км и мощностью 55 млрд куб. м в год. Планируется, что они пройдут по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсвальда. Проект призван снизить транзит газа в Европу через Украину. Кроме того, «Северный поток — 2» будет проходить вдоль «Северного потока», который является действующим газопроводом. «Северный поток — 2» оценен в €9,5 млрд.

На реализацию проекта пять компаний согласились предоставить долгосрочное финансирование: «Газпром» и участники проекта дадут Nord Stream 2 AG бридж-кредит на €6,65 млрд.