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МЧС привлекло беспилотники к поиску пропавших на Ладожском озере детей
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МЧС привлекло беспилотники к поиску пропавших на Ладожском озере детей
Общество, 18:15
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МЧС привлекло беспилотники к поиску пропавших на Ладожском озере детей

МЧС привлекло два беспилотных летательных аппарата и гидролокаторы к поиску подростков, которые перевернулись 19 июня на лодке на Ладожском озере в Карелии. С помощью беспилотников специалисты исследуют территории с островов и прибрежной зоны. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МЧС по республике.

По данным МЧС, к спасательной операции планируется подключить робототехнический комплекс «Фалкон».

Район пропажи детей обследовали два вертолета Ми-8 от МЧС России и Республики Карелия. Всего с воздуха обследовали 24 кв. км территории. Спасатели и волонтеры на плавсредствах обследовали 32 кв. км акватории озера. За все время поисков пропавших водолазы совершили 17 спусков под воду для исследования дня.

К поисковым работам, по данным спасателей, привлекли 273 человека, среди которых 22 водолаза, и 72 единицы техники.

Вечером, 19 июня, на Ладожском озере перевернулась лодка с пятью подростками в возрасте 15–17 лет. ЧП произошло в районе карельского поселка Импилахти из-за непогоды. Владелец базы отдыха в Карелии «Первая линия» Алексей Егоров заявил РБК, что лодка перевернулась на выходе из залива Импилахти. По его словам, отдыхающим на базе «категорически запрещено» выходить в плохую погоду на «Большую Ладогу».

Двое подростков спаслись самостоятельно, они госпитализированы с обморожением в Сортавальскую центральную больницу. Их состояние оценивается как «средней степени тяжести».

Троих пропавших разыскивают водолазы. Поисковые группы уже нашли перевернувшуюся лодку, на которой плыли дети. По факту происшествия управление карельского Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным СК, алюминиевую лодку типа «Казанка» с мотором один из подростков взял у родственницы.

Теги: МЧС , беспилотники , Карелия , пропавшие дети , Ладожское озеро , гидролокаторы
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