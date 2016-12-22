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Сбербанк осенью пообещал перевозить беспилотниками по 50 кг наличных
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Сбербанк осенью пообещал перевозить беспилотниками по 50 кг наличных
Бизнес, 17:49
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Сбербанк осенью пообещал перевозить беспилотниками по 50 кг наличных

Сбербанк планирует осенью запустить беспилотные летательные аппараты, которые смогут перевозить денежные средства массой 50 кг. Об этом сообщил в ходе международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения» в Суздале зампред крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов, об этом сообщает «РИА Новости».

«Мы осенью планируем выйти на грузоподъемность до 50 кг», — рассказал он. Кузнецов добавил, что запуск спецдрона Сбербанка, который был произведен 16 июня, был успешен. Зампред отметил, что банк планирует использовать для доставки денег другой беспилотник, который будет больше. Кузнецов добавил, что пока Сбербанк не закупает дроны, а только занимается исследованием такого способа доставки.

Сбербанку потребуется от трех до шести месяцев, чтобы внедрить использование беспилотников, сказал Кузнецов. «Мы продвинулись достаточно далеко вперед», — пояснил он. Зампред банка добавил, что Сбербанк провел с руководством Росавиации переговоры, на которых обсуждалось регулирование использования дронов банками для доставки наличных средств.

В пятницу, 16 июня, сообщалось, что беспилотник Сбербанка впервые осуществил доставку наличных денег. Об этом написал на своей странице в Facebook первый зампред правления банка Лев Хасис. Сколько именно наличности было перевезено дроном, не сообщалось. Полет беспилотник Сбербанка начал из кассового центра и доставил деньги до инкассаторского автомобиля. Дрон пролетел 10 км со скоростью 180 км/ч. Хасис отметил, что центр управления налично-денежным обращением Сбербанка продолжит испытания дронов.

О том, что Сбербанк планирует использовать дроны для доставки денег, сообщал в мае глава банка Герман Греф. Он отметил, что наличные средства дрон будет доставлять в специальных контейнерах. Греф рассказал, что контейнер запрограммирован так, что, если он окажется не в пункте назначения, то в контейнер будет впрыснута специальная краска, которая превратит деньги с помощью краски в «обыкновенную бумагу». Данной системой можно управлять дистанционно, сказал глава банка.

Когда именно Сбербанк будет массово внедрять технологию перевозки денег с помощью дронов, Греф не сообщил. Он отметил, что во время экспериментов появлялось «очень много вопросов».

Теги: Сбербанк , беспилотники , инкассация
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