В Сбербанке рассказали о новом виде хищений из банкоматов

Сбербанк России, использовав систему искусственного интеллекта, зафиксировал новый вид хищения наличных денег из банкоматов (transaction reversal fraud). Об этом сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов в ходе конференции «Актуальные вопросы наличного денежного обращения», передает агентство «Интерфакс».

Схема хищения, по словам Кузнецова, выглядит так: мошенник вставляет карточку в банкомат, запрашивает определенную сумму, устройство отсчитывает деньги, которые подаются в купюроприемник. Злоумышленник тем временем удерживает свою карточку в устройстве, а деньги вынимает приспособлением в «виде крючка». Средства в таком случае с карты не списываются и сохраняются на ней, а мошенник получает наличные. Обычно банк выявляет такую махинацию лишь через несколько дней — при инкассации банкомата.

Зампред правления банка уточнил, что этот вид мошенничества начал распространяться в марте в Санкт-Петербурге и Москве. Кредитные организации только получают предупреждения от Центробанка и сообщают ему о различных видах мошенничества, но им недостает обмена информацией между собой, отметил Кузнецов.

Сбербанк, по его словам, готов применять искусственный интеллект и для защиты «устройств самообслуживания».

В марте Центробанк России сообщил о новом «беспроводном» способе хищения денег с банковских карт через банкоматы. Об этом рассказал замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев на XIX Всероссийской банковской конференции. По его словам, устройство, с помощью которого мошенники атакуют банкомат, они ставят неподалеку от него. Новизна этого способа хищения состояла в том, что на сам банкомат «ничего не вешалось». «Банкомат защищается по-разному. Ставят датчики движения, вскрытия. И когда эта штука работает дистанционно, эти датчики бесполезны. Точнее, они для такого вида атак бесполезны», — уточнил Сычев (цитата по RNS).

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERT) при Банке России сообщил банкам об этом способе мошенничества, добавил он.