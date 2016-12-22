Лавров прокомментировал «план Тиллерсона» по России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию издания BuzzFeed о том, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон разработал план по улучшению отношений с Россией, передает «РИА Новости».

«Читал. Вы же пишете, я читаю», — сказал Лавров.

По данным издания BuzzFeed, план Тиллерсона состоит из трех блоков. Согласно первому блоку его «дорожной карты», сначала США должны потребовать у России не предпринимать агрессивных действий в адрес Вашингтона. Например, необходимо договориться с Москвой, чтобы она не поставляла оружие террористической организации «Талибан» (запрещена на территории России). Россия отрицает, что она вооружает боевиков в Афганистане.

Второй блок посвящен отношениям Москвы и Вашингтона по ряду внешнеполитических вопросов. По данным издания, Тиллерсон планирует предложить России не развивать торговые отношения с Северной Кореей, улучшить взаимодействие с США в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена на территории России) в Сирии и отказаться от кибершпионажа.



После того как два пункта «дорожной карты» Тиллерсона будут выполнены, в силу вступит долгосрочная программа, которая называется «стратегическая стабильность». Она предусматривает сотрудничество США с Россией по решению мировых проблем.

Источники в окружении Тиллерсона рассказали BuzzFeed, что американский госсекретарь планирует начать налаживание отношений с Москвой с вопроса о российской дипломатической собственности, доступ к которой был закрыт российским дипломатам в декабре 2016 года. Для обсуждения возвращения собственности России 23 июня в Санкт-Петербург поедет дипломат Том Шеннон, рассказали собеседники издания.