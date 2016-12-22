Глава МВД взял на личный контроль расследование ДТП с «пьяным» ребенком

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что лично контролирует расследование по делу о ДТП в Балашихе, где погиб шестилетний мальчик, в крови у которого обнаружили алкоголь, передает «РИА Новости».

Колокольцев рассказал, что, исходя из «открытой предварительной информации», судмедэкспертиза выявила алкоголь в крови ребенка. Он отметил, что назначена повторная экспертиза. Министр подчеркнул, что наличие алкоголя в крови несовершеннолетнего не влияет на состав преступления. По его словам, задача следователей состоит в том, чтобы изучить все данные, в соответствии с действующим законодательством, и направить дело в суд.

ДТП в подмосковном Железнодорожном произошло 23 апреля. Автомобиль сбил шестилетнего мальчика и протащил его более десяти метров. По данным «Комсомольской правды», за рулем машины находилась 31-летняя жительница Железнодорожного, которая работала в салоне сотовой связи. Она заявила отцу погибшего, что мальчик сам выбежал на дорогу перед ее машиной, а после прислала его родителям чек на 50 тыс. руб. По словам отца, из дела исчезли улики и записи камер видеонаблюдения, а следователь МУ МВД по Балашихе изначально говорил лишь об административном деле.

Кристина Гапоненко, очевидец ДТП и соседка семьи, в которой жил погибший мальчик, рассказала РБК, что автомобиль сбил ребенка, когда тот бежал по пешеходной дорожке около дома. В пресс-службе главного управления подмосковного МВД заявили РБК, что экспертиза выявила в крови ребенка этиловый спирт в «концентрации, которая соответствует сильной степени опьянения». Они добавили, что планируются эксгумация тела погибшего и дополнительная экспертиза.

По данным МВД, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств). Водителю предъявили обвинение, а в качестве меры пресечения — подписку о невыезде.

Следственный комитет 15 июня попросил передать им дело о гибели ребенка. Это произошло из-за требования семьи погибшего провести повторную экспертизу и жалобы на то, что во время расследования его смерти на свидетелей оказывали давление. Родители мальчика утверждают, что дело не возбуждали около месяца, а часть доказательств, включая записи видеонаблюдения, уничтожили.

После того как следователи поговорили с отцом сбитого ребенка, они возбудили дело по ст. 293 УК РФ (халатность) из-за экспертного заключения об алкоголе в крови мальчика. Об угрозах свидетелям этого ДТП и «пожелании, чтобы что-то было сказано иначе, как происходило», сообщала уполномоченный по правам человека в Подмосковье Екатерина Семенова. Она обещала проконтролировать ситуацию с расследованием гибели мальчика.

Представитель главного управления МВД по Москве Татьяна Петрова заявила 18 июня, что в полицию не поступало жалоб на угрозы свидетелям ДТП, жертвой которого стал «пьяный» ребенок в Балашихе. Он уточнила, что если такие обращения поступят, полиция рассмотрит их в соответствии с законом.

О том, что обвиняемая в гибели шестилетнего ребенка в результате ДТП в Балашихе Ольга Алисова готова пройти проверку на полиграфе, заявила РБК 19 июня ее адвокат Наталия Куракина. По словам защиты, женщина готова дать показания следствию, которое считает, что Алисова «могла видеть мальчика и располагала технической возможностью избежать столкновения с ребенком». Адвокат считает, что у водителя не было такой возможности, так как мальчик сам выбежал под колеса из-за припаркованной машины.

Адвокат подчеркнула, что Алисова подала заявление в прокуратуру из-за угроз в ее адрес. В основе автотехнической экспертизы, по словам Куракиной, «недостоверная схема» с места ДТП.