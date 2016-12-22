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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Томском
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Томском
Общество, 16:30
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Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку под Томском

Вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтайские авиалинии» совершил аварийную посадку под Томском, говорится в сообщении главного управления МЧС России по области. Вертолет летел из аэропорта в городе Кедровый на Шингинское месторождение. В результате аварийной посадки никто не пострадал.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах передает, что в результате жесткой посадки Ми-8, которую он совершил на аэродроме Кедрово, повредилась хвостовая балка вертолета.

В конце мая произошла жесткая посадка вертолета Ми-8 в 30 км от населенного пункта Восток в Красноармейском районе Приморья «из-за отказа одного из двигателей». По словам командира вертолета, пострадал один человек, погибших нет. На борту находились пять пассажиров и три члена экипажа. Пассажиров летательного аппарата эвакуировали с места ЧП.

Теги: аварийная посадка , жесткая посадка , Томская область , Вертолет Ми-8 , Алтайские авиалинии ...
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