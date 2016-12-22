СКР прекратил дело в отношении бывшего соучредителя «Деловых линий»

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего соучредителя компании «Деловые линии» Александра Богатикова, который обвинялся в неуплате налогов. Об этом сообщает «Коммерсантъ», в распоряжение которого попала копия уведомления о прекращении дела.

Согласно уведомлению, уголовное дело и уголовное преследование прекращено «по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 28.1 УПК РФ, то есть в связи с тем, что ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возмещен в полном объеме».

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК России (уклонение от уплаты налогов) в отношении «Деловых линий» было возбуждено в 2016 году. По версии следствия, люди, выступавшие от имени ООО «Деловые линии», с 2011 года по 2014 год включали в налоговые декларации ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 млн 103 тыс. руб..

В рамках расследования дела суд арестовал имущество «Деловых линий» на сумму более 1,5 млрд руб. Позже компания погасила обязательства перед ФНС на сумму 1,6 млрд руб., продолжая при этом работать в обычном режиме. В компании отмечали, что факт уплаты является основанием для прекращения уголовного дела. Бывший соучредитель компании «Деловые линии» Александр Богатиков был объявлен в розыск.