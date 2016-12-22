Грушинский фестиваль перенесут на месяц из-за чемпионата мира по футболу

Бардовский фестиваль имени Валерия Грушина, который традиционно проводится в Самарской области в начале июля, в 2018 году перенесут на август, чтобы развести его с чемпионатом мира по футболу, сообщает «Интерфакс».

«В следующем году фестиваль пройдет с 9 по 12 августа. Это вынужденное решение, потому что в июле 2018 года в Самаре будут проходить матчи чемпионата мира по футболу — естественно, правоохранители, медики, МЧС и прочие службы будут сконцентрированы на чемпионате», — пояснил организатор фестиваля Борис Кейльман.

Он выразил надежду на то, что гостей и участников фестиваля из-за переноса его с привычной даты меньше не станет.

«Кому дорог этот праздник, приедут на месяц позже, ничего страшного в этом нет», — сказал Кейльман.

Матчи чемпионата мира по футболу, как ожидается, пройдут в 2018 году в Самаре 17 июня, 21 июня, 25 июня и 28 июня, а также 2 и 7 июля.

В 2017 году Грушинский фестиваль пройдет на берегах Мастрюковских озер, расположенных примерно на полпути между Самарой и Тольятти, с 29 июня по 2 июля.