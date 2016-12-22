Корабли Балтийского флота уничтожили подлодку условного противника

Малые противолодочные корабли Балтийской военно-морской базы отработали поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник отдела информобеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан первого ранга Роман Мартов.

В учениях принимала участие корабельная поисково-ударная группа в составе малых противолодочных кораблей «Алексин» и «Кабардино-Балкария» при поддержке противолодочной авиации.

В сообщении пресс-службы указано, что вертолет морской авиации Ка-27ПЛ обнаружил цель и передал координаты подлодки экипажам кораблей. После этого корабли провели классификацию субмарины и установили за ней слежку с помощью «подкильных гидроакустических станций». Затем обнаруженная подлодка была условно уничтожена реактивными бомбовыми установками и торпедами малых противолодочных кораблей.