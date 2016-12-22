СК проверит лагерь в Москве после сообщений об избиении ребенка

Следственный комитет России по Москве проверяет сообщения СМИ об избиении вожатым мальчика в детском лагере одного из столичных домов творчества. Об этом говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте ведомства.

По данным следователей, 17 июня 2017 года вожатый лагеря одного из домов творчества в центре Москвы причинил мальчику 2007 года рождения «физическую боль». После этого мать ребенка подала заявление в правоохранительные органы.

Об избиении вожатым девятилетнего мальчика в детском лагере столичного Дворца творчества детей и молодежи на Миуссах​ сообщало агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, вечером 19 июня в полицию обратилась жительница Москвы, заявив, что ее сын, который находился днем в этом лагере, получил «телесные повреждения» от вожатого. По словам собеседника агентства, когда женщина подавала заявление, дворец творчества был закрыт.

В тот же вечер мальчика госпитализировали. В детской больнице ему диагностировали ссадины грудной клетки и ушибы поясницы.

Позже в пресс-службе столичного департамента образования опровергли информацию об избиении ребенка, передает агентство «Москва». В пресс-службе ведомства уточнили, что «избиения четвероклассника не было». По их данным, мальчик подтвердил это при родителях, которые пришли на встречу с директором Дворца на Миуссах Ольгой Коровацкой.