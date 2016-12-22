«Калашников» начал производство нового российского беспилотника

Концерн «Калашников» начал серийное производство нового беспилотного летательного аппарата ZALA 421-16E2. Первые произведенные беспилотники переданы заказчикам, государственные испытания разработки запланированы в текущем году. Об этом говорится в пресс-релизе концерна.
Вес аппарата составляет 7,5 кг, что в «Калашникове» назвали одной из отличительных особенностей разработки. «При этом, даже с учетом такого небольшого веса на борт БВС [беспилотного воздушного судна]помещается дневная камера с 60-ти кратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-ти кратной оптикой», — говорится в сообщении. Беспилотник способен летать на протяжении 4 часов, для взлета не потребуется дополнительное оборудование. Аппарат способен передавать данные по видеосвязи на расстоянии более 30 км. Дистанционное управление возможно на расстоянии более 50 км.
На борту аппарата установлено специальное оборудование, благодаря чему он способен ориентироваться на местности без данных от систем GPS и ГЛОНАСС.
Беспилотник впервые продемонстрируют публике на авиасалоне МАКС, который пройдет в июле, и на форуме «Армия-2017» в августе, говорится в сообщении.
«На текущий год портфель заказов на комплексы с ZALA 421-16Е2 уже сформирован. Среди заказчиков есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры», — отметили в «Калашникове».
Модель ZALA 421-16E2 является модификацией БПЛА, впервые продемонстрированном на МАКС-2011. Аппараты разрабатывались для наблюдения за ситуацией с лесными пожарами и паводками, поиска людей, фотосъемки для картографических работ. Разработанные ZALA беспилотники применяются МВД и МЧС, говорится на сайте компании. БПЛА также применялись во время подготовки и проведения Олимпиады в Сочи.
«Калашников» владеет 51% акций ZALA Aero.