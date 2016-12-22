«Калашников» начал производство нового российского беспилотника

Концерн «Калашников» начал серийное производство нового беспилотного летательного аппарата ZALA 421-16E2. Первые произведенные беспилотники переданы заказчикам, государственные испытания разработки запланированы в текущем году. Об этом говорится в пресс-релизе концерна.

Вес аппарата составляет 7,5 кг, что в «Калашникове» назвали одной из отличительных особенностей разработки. «При этом, даже с учетом такого небольшого веса на борт БВС [беспилотного воздушного судна]помещается дневная камера с 60-ти кратным оптическим увеличением и тепловизионный модуль с 10-ти кратной оптикой», — говорится в сообщении. Беспилотник способен летать на протяжении 4 часов, для взлета не потребуется дополнительное оборудование. Аппарат способен передавать данные по видеосвязи на расстоянии более 30 км. Дистанционное управление возможно на расстоянии более 50 км.

Российский комплекс беспилотной разведки и наблюдения самолетного типа ZALA 421-16Е2 (Фото: АО «Концерн «Калашников»)

На борту аппарата установлено специальное оборудование, благодаря чему он способен ориентироваться на местности без данных от систем GPS и ГЛОНАСС.

Беспилотник впервые продемонстрируют публике на авиасалоне МАКС, который пройдет в июле, и на форуме «Армия-2017» в августе, говорится в сообщении.

«На текущий год портфель заказов на комплексы с ZALA 421-16Е2 уже сформирован. Среди заказчиков есть как государственные органы и предприятия, так и различные коммерческие структуры», — отметили в «Калашникове».

Модель ZALA 421-16E2 является модификацией БПЛА, впервые продемонстрированном на МАКС-2011. Аппараты разрабатывались для наблюдения за ситуацией с лесными пожарами и паводками, поиска людей, фотосъемки для картографических работ. Разработанные ZALA беспилотники применяются МВД и МЧС, говорится на сайте компании. БПЛА также применялись во время подготовки и проведения Олимпиады в Сочи.

«Калашников» владеет 51% акций ZALA Aero.