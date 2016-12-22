В Кремле отказались комментировать столкновение США и России в Сирии

В Кремле отказались комментировать возможность открытого противостояния России и США в Сирии. Соответствующий вопрос был задан пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

«Я оставлю это без комментариев», — ответил Песков. Он отметил, что ситуация «безусловно, связанная с действиями» возглавляемой США коалиции, вызывает «весьма серьезную озабоченность».

Вопрос о том, при каких условиях Россия готова возобновить взаимодействие с США по меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации, которое было прервано из-за сбитого коалицией сирийского Су-22, Песков переадресовал в Минобороны.

Военное командование Сирии 19 июня сообщило, что авиация возглавляемой США международной коалиции сбила самолет армии страны. По его данным, это произошло 18 июня после 12:00 мск в населенном пункте Расафа, в 30 км к югу от Ракки. Власти Сирии отмечали, что истребитель участвовал в операции против «Исламского государства» (ИГ, организация, запрещенная в России), которую совместно проводили силы ополчения и правительственная армия.

В коалиции заявили, что «не ищут конфликта с сирийским режимом, российскими или поддерживающими режим силами», но будут защищать своих партнеров. По их версии, сирийский Су-22 был сбит после того, как сбросил бомбы рядом с бойцами умеренно-оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС).

После случившегося Минобороны России прекратило с США взаимодействие в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. В военном ведомстве заявили, что «самолеты и беспилотники международной коалиции» в небе над Сирией к западу от Евфрата «будут браться на сопровождение средствами ПВО России».