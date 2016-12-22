Дизайн шенгенских виз изменят из-за подделок

Совет Европейского союза (ЕС) 20 июня внес изменения в регламент от 1995 года, который устанавливает единообразный формат виз. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Принятое положение устанавливает новый общий дизайн для визовой наклейки. «Действующая визовая наклейка, которая была в обращении в течение 20 лет, была скомпрометирована серьезными инцидентами с подделками и мошенничеством», — указано в сообщении.

Изменения в регламенте, скорее всего, будут подписаны в начале июля Советом ЕС и Европейским парламентом, отмечается в сообщении. После этого новый регламент опубликуют в официальном журнале ЕС.

При этом Ирландия и Великобритания, которые в июне 2016 года проголосовали на референдуме за выход из ЕС, более не будут обязаны следовать новому регламенту. При этом, отмечается в сообщении, по запросу Лондона ЕС готов предоставить техническую информацию о новых наклейках, которую можно использовать для выпуска национальных виз.

Регламент Совета Европы, определяющий стандарт для наклеек на визу, был подписан в мае 1995 года. Документ описывает единые требования к внешнему виду, формату и мерам защиты от подделок краткосрочных шенгенских виз.

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