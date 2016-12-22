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Доступ к мексиканскому шельфу получили Dea Михаила Фридмана и ЛУКОЙЛ
Бизнес, 15:14
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Доступ к мексиканскому шельфу получили Dea Михаила Фридмана и ЛУКОЙЛ

Из десяти участков шельфа Мексики, права на разработку которых продало правительство этой страны, два участка получили компании российских владельцев — ЛУКОЙЛ и Dea, подконтрольная группе LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева, передает Bloomberg.

Dea выиграла тендер на разработку второго района месторождения в провинции Tampico-Misantla, запасы которого оцениваются в 171 млн барр. н.э.

«Дочка» Lukoil International Upstream Holding B.V. выиграла тендер на часть нефтегазового месторождения на шельфе Мексиканского залива. Теперь она имеет право на разработку 12 блока в нефтегазоносной провинции Куэнкас-дель-Суресте. По предварительным оценкам, максимальный объем ресурсов в этом районе может достигать 958,4 млн барр.

Три участка выиграла итальянская Eni, два участка — компания Ecopetrol (Колумбия), по одному — консорциум Shell/Total и Repsol (Испания) в партнерстве с мексиканской Sierra Oil&Gas.

Теги: Мексика , шельф , Михаил Фридман , Dea
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