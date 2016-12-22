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В Кремле рассмотрят решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды
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В Кремле рассмотрят решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды
Политика, 13:06
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В Кремле рассмотрят решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды

В Кремле заявили о том, что рассмотрят решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о признании дискриминационным закона о запрете гей-пропаганды. Об этом «Интерфакс» сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это решение будет рассматриваться, но я пока не видел формулировку [вердикта]», — сказал Песков. Он подчеркнул, что в оспариваемом ЕСПЧ законе говорится именно о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних.

Ранее ЕСПЧ признал дискриминационным закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних в России. Суд вынес вердикт после жалобы в ЕСПЧ активистов ЛГБТ-движения Николая Баева, Алексея Киселева и Николая Алексеева. В 2009–2012 годах они привлекались к ответственности за пропаганду нетрадиционных отношений в России.

По мнению суда, закон о запрете гей-пропаганды нарушает ст. 10 Европейской конвенции о правах человека. В статье сказано, что «каждый имеет право свободно выражать свое мнение, это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ».

Теги: ЕСПЧ , Кремль , Суд , гей-пропаганда
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