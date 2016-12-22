В Кремле заявили об отсутствии информации об уходе в отставку Тулеева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не располагает информацией о подаче заявления об отставке губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым. Об этом сообщает «Интерфакс».
«На этот счет какой-либо информацией я не располагаю», — сказал Песков. Он отметил, что в Кремле не вели никаких разговоров о здоровье губернатора Кемеровской области.
Ранее стало известно о том, что отпуск Амана Тулеева, начавшийся 22 мая, продлен на неопределенный срок. По данным официального информационного портала Кемеровской области, губернатор ушел в десятидневный отпуск 22 мая. После этого Тулеев на публике не появлялся. В пресс-службе губернатора Кемеровской области РБК подтвердили, что глава региона Тулеев «продлил свой отпуск». «Его здоровью ничего не угрожает», — отметили в пресс-службе.
Источник газеты «Коммерсантъ» сообщил, что Тулеев на работу больше не вернется. Собеседник издания отметил, что для губернатора важно пробыть на своем посту ровно 20 лет. Аман Тулеев занял пост губернатора Кемеровской области 1 июля 1997 года. По данным источника, в администрации президента пошли навстречу Тулееву. Политолог Виталий Иванов заявил газете, что если Тулеев подаст в отставку, то «внеочередные выборы будут [перенесены] на будущий год, а регионом будет руководить назначенный врио».
В марте телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщал о госпитализации Амана Тулеева. По данным телеканала, ему должны были провести операцию и установить искусственный сердечный клапан.