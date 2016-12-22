«Калашников» начал производство нового российского беспилотника

Грушинский фестиваль перенесут на месяц из-за чемпионата мира по футболу

СМИ сообщили о вернувшемся в Стамбул самолете после удара молнии

НПФ «Благосостояние» передаст страховые активы компании Бориса Йордана

ЦБ предупредил о росте числа фальшивок в банкоматах

Биржевой курс евро впервые за полгода превысил 66 руб.

«Ильюшин» возобновит создание новых самолетов Ил-214 для Минобороны

В Кремле заявили об отсутствии информации об уходе в отставку Тулеева

Жозе Моуринью обвинили в неуплате налогов

Пользователи Skype пожаловались на глобальный сбой в работе сервиса

В Кремле отказались комментировать столкновение США и России в Сирии

В Хабаровском крае осудили перевозившую в гробу черную икру банду

Министр обороны Франции подала в отставку из-за угрозы расследования

Россия стала вторым по объему рынком спиннеров на AliExpress

Дизайн шенгенских виз изменят из-за подделок

Бывший капитан «Зенита» получил предложение от «Краснодара»

Россия обжалует решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды

Прокуратура попросила суд приговорить Полонского к восьми годам колонии

В Кремле рассмотрят решение ЕСПЧ по закону о запрете гей-пропаганды

Кремль заявил о неуместности гонок с Киевом за первую встречу с Трампом

В Аргентине обнаружили склад с нацистскими артефактами

Спрос на российские евробонды превысил $6 млрд

Курс евро на 21 июня

EUR ЦБ: 65,32 (+0,46)

Курс доллара на 21 июня

USD ЦБ: 58,58 (+0,62)

СК опроверг применение ножа при нападении на бойца ОМОНа в Петербурге

Росавиация пригрозила урезать чартеры за издевательство над пассажирами

То, что Дре прописал. Тест-драйв Jeep Compass

Главврач больницы Апатитов подал в отставку после жалобы больной Путину

Родители пострадавших на Ладоге подростков рассказали о случившемся

Полковник Нацгвардии Украины пропал без вести в Донбассе