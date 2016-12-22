В Аргентине обнаружили склад с нацистскими артефактами

В Аргентине полиция обнаружила тайник с, предположительно, самой большой в истории страны коллекцией нацистских артефактов. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, коллекция была обнаружена в доме неподалеку от столицы страны Буэнос-Айреса. В нее входит 75 объектов. Среди них — бюст Адольфа Гитлера, песочные часы, фигура нацистского орла, коробка гармошек, а также «жуткое» медицинское устройство, которое использовалось для измерения размера головы, отмечает агентство.

«Наши предварительные исследования показали, что это оригинальные артефакты», — сообщила министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрих. Она добавила, что вместе с предметами были найдены фотографии нацистов, позирующих с ними.

Агентство отмечает, что в данный момент полицейские устанавливают, каким образом предметы попали в Аргентину. Исследователи, как сообщает агентство, выдвигают несколько версий. Основная из них заключается в том, что артефакты были доставлены в страну высокопоставленными нацистами после Второй мировой войны, когда южноамериканская страна стала убежищем для бежавших военных преступников.