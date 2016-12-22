Полковник Нацгвардии Украины пропал без вести в Донбассе

Полковник Национальной гвардии Украины Александр Бойко пропал без вести в зоне проведения антитеррористической операции на юго-востоке страны (АТО) в Луганской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Нацгвардии.

В сообщении указано, что полковник пропал без вести в результате боевого столкновения на задании в АТО. «По неподтвержденным данным, офицер содержится одним из террористических подразделений ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей)» — указывается в сообщении. В Нацгвардии отметили, что попытки переговоров по обмену и передаче полковника «не привели к положительным результатам».

В феврале стало известно о том, что в Луганской области пропала без вести разведгруппа Вооруженных сил Украины. По словам пресс-офицера тактической группировки «Мариуполь» Дмитрия Завтонова, группа военных занималась наблюдением за силами противника на переднем крае украинских позиций в зоне АТО.