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Родители пострадавших на Ладоге подростков рассказали о случившемся
Общество, 11:54
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Родители пострадавших на Ладоге подростков рассказали о случившемся

Подростков, перевернувшихся на лодке на Ладожском озере, должны были перевозить взрослые. Об этом РБК рассказала мать пропавшей девушки Анна Левичева.

«Я узнала о походе на остров за несколько дней. Их должны были довезти на моторке на остров, но не знаю, как они оказались на воде без взрослого. Дочь умела плавать, у нее был небольшой походный опыт — ходила вместе со школой», — рассказала Левичева. По словам матери, о трагедии она узнала, когда позвонили вчера вечером из полиции. С ней уже связывался психолог, но со стороны властей контактов не было. «Мне сказали, что больше 120 человек ищут дочь, но спасатели особо ничего не информируют — не знаю, сколько еще продлятся поиски», — отметила Левичева.

Подростки собирались праздновать день рождения пропавшей девочки, рассказала РБК ее сводная сестра Екатерина Левичева.

«В начале июня она мне написала во «ВКонтакте», что «Едем вчетвером на остров за 80 км от Сортавалы. С палаткой на два дня на лодке друга. Первый раз отмечу день рождения нормально».

Лодка с пятью подростками в возрасте от 15 до 17 лет перевернулась на Ладожском озере в районе поселка Импилахти вечером 19 июня. Причиной происшествия стала непогода. Двоим подросткам удалось спастись, еще трое числятся пропавшими.

Как рассказал РБК отец одного из спасшихся подростков Юрий Жильцов, его сын находится в больнице в состоянии обморожения.

«Врачи говорят, что теперь его жизни ничего не угрожает. У него состояние психической неуравновешенности — тяжелый шок после пережитого, не может сейчас ничего четко сказать. Всю ночь работал психолог, успокаивал», — заявил отец. Он отметил, что его сын выплыл сам в районе поселка Импилахти. В больницу его доставили ночью. Жильцов также отметил, что у второго ​спасшегося похожая ситуация.

Все подростки на лодке, по словам Жильцова, были друзьями. Они «собрались в трехдневный пеший поход, взяли одеяла и палатки». «Они направлялись к родне, но погибли в первый день — плавать же на лодке не планировали, и откуда она взялась, предстоит узнать», — рассказал Жильцов. По словам отца, он узнал о трагедии после звонка из полиции.

По факту случившегося на Ладоге СК возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). В ведомстве сообщили, что «алюминиевую лодку типа «Казанка» с мотором один из подростков взял у своей родственницы.

Теги: Ладожское озеро
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