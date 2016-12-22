Мосгорсуд отклонил иск о порядке голосования по программе реновации

Мосгорсуд отклонил иск жителя столицы Александра Пархоменко об установленном порядке голосования москвичей в рамках программы реновации в Москве. Об этом «Интерфакс» сообщила руководитель пресс-службы суда Ульяна Солопова.

«По итогам рассмотрения административного дела 16 июня 2017 года судьей Московского городского суда было вынесено решение, которым в удовлетворении исковых требований заявителя было отказано», — отметила Солопова.

По ее словам, истец оспаривал полномочия властей Москвы на принятие соответствующих нормативно-правовых актов. Также он оспаривал форму выявления и учета мнения граждан по вопросам реализации программы реновации.

«Заявитель указывал, что оспариваемое постановление не соответствует международным актам, Конституции России, Гражданскому, Жилищному и Земельному кодексам», — сказала руководитель пресс-службы суда. Она подчеркнула, что в производстве судей первой инстанции Мосгорсуда находятся еще четыре аналогичных административных иска.

В мае жительница московского района Перово подала первый иск против властей Москвы из-за того, что ее дом попал под снос в рамках программы реновации в столице.