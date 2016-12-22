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Nissan отозвал в России почти 7 тыс. автомобилей Murano
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Nissan отозвал в России почти 7 тыс. автомобилей Murano
Общество, 10:59
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Nissan отозвал в России почти 7 тыс. автомобилей Murano

Российское подразделение Nissan «ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» отзывает 6944 автомобилей Nissan Murano, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Росстандарта.

Из России отзовут автомобили, произведенные с июня 2013 года по ноябрь 2016 года. VIN-коды отзываемых автомобилей указаны в приложении к сообщению Росстандарта.

Причиной отзыва Nissan Murano стала ошибка, допущенная при формовке посадочного места хомута патрубка рулевого усилителя. Существует вероятность повреждения патрубка во время поворота руля. Из-за этого может произойти утечка жидкостей из руля, которые могут загореться при попадании в моторный отсек.

Компания сообщит владельцам Nissan Murano о необходимости предоставить транспортные средства в дилерский центр для проведения ремонтных работ. На бракованных автомобилях бесплатно заменят патрубок рулевого усилителя.

Российский дилер Nissan в июне отозвал 976 автомобилей Nissan Terrano. Причиной отзыва стал дефект в рулевом колесе, из-за которого мог включиться сигнализатор неисправности подушки безопасности.
Теги: Nissan , отзыв автомобилей из России , Nissan Murano
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