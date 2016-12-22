ФАС обязала сети кинотеатров Мамута согласовывать повышение цен на билеты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обязала киносети «Синема парк» и «Формула кино» согласовывать с ведомством повышение цен на билеты более чем на 10%, сообщают «Ведомости».

В документе ведомства указано, что компаниям запрещено устанавливать монопольно высокие цены на оказание услуг по показу кинофильмов. Сети кинотеатров должны уведомлять ФАС о повышении цен на билеты более чем на 10% и экономически обосновывать такую необходимость в течение трех лет с момента подписания сделки.

В ведомстве приняли такое решение после рассмотрения ходатайства компании Beatra Ltd о приобретении прав на покупку неназванных компаний. Представитель ФАС не раскрыл газете «Ведомости» названия этих компаний, сославшись на конфиденциальность информации. По данным кипрского реестра компаний, Beatra Ltd на 100% принадлежит компании миллиардера Александра Мамута AN&N Investments.

Мамут стал владельцем сети кинотеатров «Формула кино» в апреле. Он владеет 75% сети «Формула кино», оставшиеся 25% принадлежат основателю компании Владимиру Захарову.

В конце марта компания AN&N Investments закрыла сделку по покупке сети кинотеатров «Синема парк». Сумма сделки не раскрывалась. Бывшим владельцем киносети был сын миллиардера Сулеймана Керимова Саид. Он приобрел «Синема парк» у Владимира Потанина в 2014 году. Сумма сделки, по оценкам экспертов, составила $400-500 млн.

Крупнейшая сеть кинотеатров «Синема парк» владеет 39 кинотеатрами с 348 залами. Второй по количеству кинотеатров сети «Формула кино» принадлежит 35 кинотеатров с 264 залами. По данным «Невафильм Research», общая доля «Синема парк» и «Формулы кино» на российском кинорынке по числу залов составляет 13,7%.