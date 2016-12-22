Из московской больницы украли оборудование стоимостью более 9 млн руб.

Неизвестные похитили из здания больницы на востоке Москвы медицинское оборудование на сумму свыше 9 млн руб. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

По данным правоохранителей, информация о краже поступила 19 июня в 14:20 мск от заведующего ​радиологического отделения Государственной клинической больницы, которая находится по адресу: улица 11-я Парковая, 32. Медицинский работник сообщил, что неизвестный, взломав металлическую решетку, вскрыл оконную раму и похитил медицинское оборудование из кабинета дозиметрического планирования.

В полиции отметили, что преступление было совершено в период ​с 20:00 16 июня по 8:00 19 июня. По факту кражи было возбуждено уголовное дело.