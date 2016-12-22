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В Карелии сел на мель теплоход со 137 пассажирами
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В Карелии сел на мель теплоход со 137 пассажирами
Общество, 09:01
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В Карелии сел на мель теплоход со 137 пассажирами

На Беломоро-Балтийском канале в Карелии сел на мель теплоход, на борту которого находятся 137 человек. Об этом ТАСС сообщили в ФБУ «Беломорканал».

По словам собеседника агентства, пассажирский теплоход «Попов» сел на мель в 02:20 мск. Он добавил, что пассажиров сейчас эвакуируют с судна. Сам теплоход будет снят с мели.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах Карелии рассказал, что инцидент произошел в акватории реки Нижний Выг. Он отметил, что угрозы затопления судна нет. Собеседник добавил, что в данный момент причины ЧП устанавливаются.

В конце мая на Волге в Нижегородской области сел на мель теплоход «Очарованный странник». Как сообщали РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, на борту судна находились 143 пассажира. В результате случившегося никто не пострадал.

Теги: Карелия , теплоход
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