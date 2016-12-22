Фонд сына президента Evraz инвестировал в сервис доставки еды Foodfox

Венчурный фонд Target Global вместе с пулом инвесторов вложил $5 млн в премиальный сервис по доставке еды Foodfox, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на совместное заявление сторон.

В прошедшем инвестиционном раунде принимали участие партнер Target Global Александр Фролов-младший (сын президента и акционера Evraz Александра Фролова) и сооснователь онлайн-аукциона Carprice Александр Черняк. При этом Target Global, по словам Фролова-младшего, вложил «не более трети» всей суммы.

Стоимость Foodfox, по данным Target Global, составляет $10–20 млн.

В 2016 году в компанию вложили $1 млн. Помимо Target Global тогда в сделке участвовали сооснователи Lamoda Group Флориан Янсен и Нильс Тонзен.

По словам сооснователя Foodfox Сергея Полиссара, вложенные в 2017 году средства пойдут на расширение географического покрытия, увеличение партнеров-ресторанов и развитие технологической базы. Компания планирует организовать доставку еды в городах-миллионниках России, а также СНГ и Восточной Европы. В настоящий момент компания доставляет еду только по Москве в пределах ТТК.

«У компании отличная бизнес-модель, результаты и сильная команда, а у отрасли большие перспективы», — отметил Черняк. По словам Фролова-младшего, за последние полгода бизнес компании вырос более чем в шесть раз.

Foodfox был основан в марте 2016 года бывшим вице-президентом по бизнес-развитию Lamoda Сергеем Полиссаром и руководителем проектов компании Максимом Фирсовым. Партнерами сервиса доставки еды являются более 1 тыс. ресторанов, в том числе — «Кофемания», «Воронеж», Zodiac, Fresh, Mushrooms, Prime и Torro Grill. По данным сервиса, годовая выручка сервиса превышает $10 млн.