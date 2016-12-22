Порошенко заявил о «фантастической» поддержке со стороны США

Президент Украины Петр Порошенко во время визита в США в Вашингтоне провел встречу с представителями украинской диаспоры. Во время встречи президент Украины заявил о «фантастичной» поддержке Киева со стороны США.

Фрагмент выступления Порошенко в Вашингтоне опубликован в Twitter украинского президента.

Также он подчеркнул важность того, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом пройдет раньше, чем встреча американского президента с Владимиром Путиным. «Украина имеет фантастическую поддержку США. «Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов, и у нас будет фантастическая программа», — заявил он.

«Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», — подчеркнул украинский президент. По его словам, это даст возможность «вооружиться информацией».

Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом накануне, 19 июня. В США он должен провести встречи с президентом Дональдом Трампом, вице-президентом Майклом Пенсом и министром обороны Джеймсом Мэттисом. Информацию об этом уже подтвердили в Белом доме.