В Колумбии повстанцы похитили двух голландских журналистов

В Колумбии леворадикальные повстанцы похитили двух голландских журналистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение колумбийских военных.

По данным военных, ответственными за похищение являются боевики маркистской группировки АНО (Армия национального освобождения). 62-летний Дерк Иоганн Болт и 58-летний Эйсебио Эрнест Мари пропали в департаменте Северный Сантандер, неподалеку от границы с Венесуэлой.

В настоящее время АНО является крупнейшей повстанческой группировкой страны, ведущей вооруженную борьбу против правительства. По данным Reuters, боевики этой группировки зачастую проводят похищения иностранцев с целью выкупа. Более известная повстанческая группировка FARC в 2016 году подписала мирное соглашение с властями страны.

В столице Колумбии Боготе 18 июня произошел теракт в торговом центре. Его жертвами стали три человека, в том числе гражданка Франции, еще восемь человек пострадали. Повстанцы АНО опровергли свою причастность к взрыву.