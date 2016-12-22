Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,62 58,24 EUR Нал. 65,55 65,01 USD Бирж. 58,44 +0,67 EUR Бирж. 65,18 +0,48 USD ЦБ. 57,96 +0,22 EUR ЦБ. 64,86 +0,41 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1849,78 +1,47% РТС 998,34 +0,40% Brent 46,92 +0,23% DJIA 21528,99 +0,68% Nasdaq 6239,01 +1,42% FTSE 7523,81 +0,81%
В Колумбии повстанцы похитили двух голландских журналистов
Лента новостей
Порошенко заявил о «фантастической» поддержке со стороны США 07:19, Политика В Колумбии повстанцы похитили двух голландских журналистов 06:58, Общество Счетная палата обнаружила неэффективное использование денег в Крыму 06:45, Общество МЧС направило водолазов на поиски пропавших на Ладоге подростков 06:29, Общество Стратегические бомбардировщики США проведут учения с ВВС Южной Кореи 06:14, Политика Китай вложит $2,5 млрд в постройку высокоскоростной магистрали на Урале 05:37, Экономика Республиканцы в США притормозили принятие антироссийских санкций 05:26, Политика В Ираке на мине подорвались трое французских журналистов 05:13, Общество В США при стрельбе в здании суда пострадали двое помощников шерифа 04:40, Общество Путин провел неформальную встречу с Атамбаевым 04:17, Политика Тиллерсон потребовал от КНДР освобождения трех граждан США 04:03, Политика СМИ сообщили о плане Госдепа по нормализации отношений с Россией 03:49, Политика Пентагон заявил об использовании Gmail для связи с российскими военными 03:36, Политика Спасатели нашли лодку пропавших на Ладоге подростков 02:49, Общество ЕС и Великобритания согласовали план переговоров о Brexit 02:35, Политика Трамп выразил соболезнования после смерти освобожденного в КНДР студента 02:02, Политика Финская полиция провела спецоперацию из-за угрозы теракта в Хельсинки 01:34, Общество «Дочка» ЛУКОЙЛа выиграла тендер на освоение месторождения в Мексике 01:13, Бизнес На Ладоге во время шторма пропали катавшиеся на лодке дети 01:08, Общество Сирия обвинила международную коалицию в гибели 12 человек при авиаударе 00:44, Политика Банки резко активизировали в мае выдачу потребительских займов 00:34, Финансы В США скончался освобожденный властями КНДР студент 00:13, Политика Чем опасно прекращение сотрудничества США и России в сирийском небе 00:06, Политика СМИ сообщили о задержании экс-директора «Гоголь-центра» 00:06, Общество Центробанк и МВД поддержали ограничения на деятельность анонимайзеров 19 июн, 23:59, Технологии и медиа Белый дом подтвердил встречу Петра Порошенко с вице-президентом США 19 июн, 23:52, Политика В Карелии начались поиски троих пропавших детей с перевернувшейся лодки 19 июн, 23:14, Общество Владимир Путин обсудил с президентом Болгарии сотрудничество в энергетике 19 июн, 23:00, Политика
В Колумбии повстанцы похитили двух голландских журналистов
Общество, 06:58
0
В Колумбии повстанцы похитили двух голландских журналистов

В Колумбии леворадикальные повстанцы похитили двух голландских журналистов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение колумбийских военных.

По данным военных, ответственными за похищение являются боевики маркистской группировки АНО (Армия национального освобождения). 62-летний Дерк Иоганн Болт и 58-летний Эйсебио Эрнест Мари пропали в департаменте Северный Сантандер, неподалеку от границы с Венесуэлой.

В настоящее время АНО является крупнейшей повстанческой группировкой страны, ведущей вооруженную борьбу против правительства. По данным Reuters, боевики этой группировки зачастую проводят похищения иностранцев с целью выкупа. Более известная повстанческая группировка FARC в 2016 году подписала мирное соглашение с властями страны.

В столице Колумбии Боготе 18 июня произошел теракт в торговом центре. Его жертвами стали три человека, в том числе гражданка Франции, еще восемь человек пострадали. Повстанцы АНО опровергли свою причастность к взрыву.

Теги: журналисты , похищение , Колумбия
Главное
Счетная палата обнаружила неэффективное использование денег в Крыму Общество
Материалы по теме
Колумбийские повстанцы опровергли причастность к теракту в Боготе Общество
Число погибших при теракте в столице Колумбии увеличилось до трех Общество
В торговом центре в столице Колумбии произошел взрыв Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку