Стратегические бомбардировщики США проведут учения с ВВС Южной Кореи

ВВС Южной Кореи проведут учения, в которых примут участие американские стратегические бомбардировщики B-1B Lancer. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление южнокорейских военных.

Совместный полет самолетов ВВС США и Южной Кореи пройдут сегодня, 20 июня. С корейской стороны в нем примут участие два истребителя F-15K.

Сверхзвуковые бомбардировщики B-1B стоят на вооружении американских ВВС с 1985 года. Они способны нести как обычное, так и ядерное вооружение. Они способны преодолевать ПВО на скорости более 1300 км/ч.

В начале мая на учения в небе над Корейским полуостровом были направлены стратегические бомбардировщики с авиабазы Гуам. Вместе с ними в тренировках приняла участие палубная авиация американского авианосца USS Carl Vinson, дислоцированного в Японском море.

В КНДР участие американских стратегических бомбардировщиков в учениях в Южной Корее назвали военной провокацией. Пхеньян заявил, что подобные действия США «подталкивает ситуацию на Корейском полуострове ближе к грани ядерной войны».