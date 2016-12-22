Китай вложит $2,5 млрд в постройку высокоскоростной магистрали на Урале

Китайская компания ​China Railway Group инвестирует $2,5 млрд в строительство высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом. Об этом сообщает China Daily со ссылкой на заключенное соглашение.

Соглашение об участии компании, находящейся под контролем китайского правительства, в строительстве магистрали, было подписано 15 июня на форуме «Южный Харбин – Челябинская область», который был организован в рамках работы ЭКСПО-2017 в Харбине. Об этом сообщается на сайте губернатора Челябинской области, принявшего участие в форуме. Согласно проекту, скорость поездов на магистрали будет достигать 300 км/ч, благодаря чему время в пути между двумя городами сократится до 1 часа 10 минут.

Строительство магистрали будет организовано в рамках плана по созданию транспортного коридора «Пекин — Москва». Он, в свою очередь, является частью стратегии «Экономический пояс Шелкового пути».

В ходе выступления на открытии форума «Один пояс — один путь» в Пекине лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что Китай инвестирует $124 млрд на новые проекты Шелкового пути. Эта стратегия направлена на создание транспортного коридора между Китаем и Западом. Заинтересованность России в реализации этого проекта в своем выступлении на форуме подтвердил и президент России Владимир Путин.