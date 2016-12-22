В США при стрельбе в здании суда пострадали двое помощников шерифа

В американском штате Теннеси произошла стрельба в здании суда. В результате пострадали двое помощников шерифа, сообщает Associated Press.

По словам представителя полицейского управления, во время заседания суда, преступник выхватил пистолет у сопровождающего и открыл огонь. В результате двое помощников шерифа получили ранения. Один из них был ранен в живот, другой — в руку.

Преступнику удалось сбежать из суда. Во время побега он получил огнестрельное ранение. По словам представителя полиции, он сам выстрелил в себя. Информация о том, выжил ли преступник после ранения, отсутствует.

​В американском штате Джорджия 13 июня двое заключенных сбежали из тюрьмы, убив тюремных охранников. Во время транспортировки они обезоружили охранников, застрелили их и угнали автомобиль.