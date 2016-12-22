Путин провел неформальную встречу с Атамбаевым

Владимир Путин и президент Киргизии Алмазбек Атамбаев провели неформальную встречу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

В Россию Алмазбек Атамбаев прибыл с государственным визитом накануне, 19 июня, по приглашению Владимира Путина. В Кремле перед началом официальных переговоров главы государств обсудили вопросы, которые станут темой встреч, которые пройдут 20 июня.

Как стало известно 19 июня, из-за неформальной встрече с киргизским коллегой, президент России пропустит премьеру фильма «Интервью с Путиным» американского телеканала Showtime. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президенты запланировали на вечер совместный ужин, который как раз пройдет во время премьеры фильма на российском телевидении.