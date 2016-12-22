Тиллерсон потребовал от КНДР освобождения трех граждан США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выразил свои соболезнования в связи со смертью американского студента Отто Вомбиера, скончавшегося через несколько дней после освобождения из заключения в КНДР. При этом в своем заявлении он потребовал от Пхеньяна освободить троих американских граждан, которые еще находятся в северокорейских тюрьмах.

Тиллерсон выразил свои соболезнования семье Вомбиера от имени правительства США и Госдепартамента. Он подчеркнул, что США возлагают «на КНДР ответственность за несправедливое заключение Отто Вормбиера». Кроме того, Тиллерсон потребовал от Пхеньяна освободить американских граждан, остающихся в заключении.

Как передает Reuters, в северокорейских тюрьмах все еще остаются три гражданина США корейского происхождения — Тони Ким, Ким Хак Сонг и Ким Донг Чул. Тони Ким и Ким Хак Сонг были задержаны весной 2017 года, а Ким Донг Чул — осенью 2015.

Отто Вомбиер провел в тюрьме в КНДР более полутора лет. 22-летний американский студент приехал в Северную Корею в качестве туриста. Во время поездки он украл пропагандистский плакат, за что он был приговорен к 15 года лагерей. 13 июня власти КНДР передали его США в состоянии комы.

После возвращения в США Вомбиер был отправлен в медицинский центр университета Цинциннати, где скончался не приходя в сознание. Семья Вомбиера заявила, что ответственность за его смерть несут северокорейские власти, жестоко обращавшиеся с ним во время заключения. Свои соболезнования в связи со смертью студента уже выразил президент США Дональд Трамп.