Трамп выразил соболезнования после смерти освобожденного в КНДР студента

Президент США Дональд Трамп выразил свои соболезнования в связи со смертью американского студента Отто Вомбиера, освобожденного властями КНДР 13 июня. В своем заявлении он осудил «жестокость северокорейского режима», говорится в сообщении Белого дома.

В связи со смертью Вомбиера администрация президента выпустила специальное заявление. В нем говорится, что свои соболезнования родным студента выражает Дональд Трамп и его жена Меланья. «Нет ничего более трагичного для родителей, чем потерять ребенка в расцвете сил. Наши мысли и молитвы с семьей и друзьями Отто и всеми, кто его любит», — заявил американский президент.

Дональд Трамп подчеркнул, что смерть Вомбиера укрепляет «приверженность администрации к предотвращению подобных трагедий, попадания людей в руки режимов, которые не чтят законы и элементарную человеческую порядочность». «США вновь осуждают жестокость северокорейского режима, в то время, как мы оплакиваем его новую жертву», — подчеркивается в заявлении.

Американский студент Отто Вомбиер был задержан в КНДР в 2016 году. Он находился в стране в качестве туриста. Во время поездки он украл пропагандистский плакат, что власти страны расценили как преступление. Он был приговорен к 15 годам лагерей.

Пхеньян отпустил Вомбиера на свободу 13 июня. В КНДР освобождение студента объяснили «гуманитарными соображениями». на момент передачи в США Вомбиер находился в состоянии комы. По словам его родных, он не мог говорить и не реагировал на попытки общения. 19 июня он скончался в медицинском центре университета Цинциннати. Родные Вомбиера заявили, что причиной смерти стало жестокое обращение с ним в северокорейской тюрьме.