Финская полиция провела спецоперацию из-за угрозы теракта в Хельсинки

Финской полиции стало известно о планировавшейся террористической атаке в Хельсинки, передает Reuters со ссылкой на заявление местных правоохранительных органов. В связи с угрозой в финской столице была проведена спецоперация.

Целью для террористов должна была стать церковь Темппелиаукио — одна из туристических достопримечательностей Хельсинки. «Полиции стало известно о фактах, которые дают право предполагать о подготовке террористического акта. Согласно информации, целью предполагаемой атаки должна была стать церковь Темппелиаукио. Полиция приняла все необходимые меры для предотвращения угрозы», — цитирует агентство заявление Национального бюро расследований.

Церковь Темппелиаукио расположена в центре финской столицы, неподалеку от здания парламента. Для усиления мер безопасности в районе церкви были усилены полицейские патрули.

Как сообщает местное издание Yle, полиция провела операцию по поиску подозреваемых в подготовке теракта. Она не привела к задержаниям. В поиске подозреваемых, помимо полиции, принимали участие кинологи с собаками.

В соседней Швеции, 7 апреля произошел теракт в столице страны Стокгольме. Террорист, выходец из Узбекистана Рахмат Акилов, в грузовике наехал на пешеходов в центре города. Жертвами стали четыре человека, 15 человек пострадали.