Белый дом подтвердил встречу Петра Порошенко с вице-президентом США

Вице-президент США Майкл Пенс 20 июня проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко в Вашингтоне. Информацию об этом во время брифинга подтвердил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

В то же время Спайсер отметил, что неизвестно, встретится ли с Порошенко сам Дональд Трамп. «Если у нас будут какие-либо изменения в расписании президента, я сообщу вам об этом позже», — заявил он.

О том, что Порошенко отправился с рабочим визитом в США ранее в своем Facebook сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. При этом он не стал уточнять цели поездки главы Украины.

Глава МИД Украины Павел Климкин 15 июня заявил, что в США пройдет встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа. По его словам, основной темой переговоров станут минские договоренности ситуация с Крымом и реформы внутри Украины.