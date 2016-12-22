В Карелии начались поиски троих пропавших детей с перевернувшейся лодки

На Ладожском озере перевернулась лодка, в которой находились пятеро детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение поисково-спасательной службы республики.

Инцидент произошел в районе поселка Импилахти. Двоим детям удалось спастись, поиски трех других продолжаются. В районе происшествия поиски детей ведут сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), волонтеры и поисково-спасательные службы.

Как сообщает местное издание «Республика», в заливе, где перевернулась лодка, был шторм. По словам вице-премьера Карелии Ларисы Подсадник, дети не были организованными туристами, а приехали в гости к родственникам.

В Карелии 18 июня 2016 года два каноэ, на которых по Сямозеру плыли 24 ребенка, перевернулись во время шторма. В результате 14 детей утонули. Поездка школьников в Карелию была организована московской мэрией, в ней приняли участие подростки из малообеспеченных семей и сироты.